Последнее обновление: 04.10.2024 18:00

Лукашенко: Беларусь сбивает над своей территорией все беспилотники

Белорусская ПВО сбивает над своей территорией все беспилотники, невзирая на их принадлежность. Об этом заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.

По его словам, и Украина, и Россия сейчас закупают огромное количество БПЛА, но "в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы они теряют ориентир и залетают в Беларусь".

"Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские (беспилотники)", - сказал Лукашенко.

Он утверждает, что эти вопросы в Беларуси решают "на уровне специалистов, не вынося в публичное поле".

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