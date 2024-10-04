Контейнерные перевозки в Европу по Среднему коридору в январе-августе существенно выросли

В январе-августе 2024 года по транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ или Средний коридор) из Китая транзитом через Казахстан проследовали 200 контейнерных поездов. Об этом сообщает АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ).

Согласно информации, увеличение контейнерных перевозок стало возможным благодаря созданию казахстанско-китайского терминала, который был построен в начале 2024 года в Сианьском сухом порту. Этот терминал играет ключевую роль в формировании 30% контейнерных поездов, следующих в Европу транзитом через Казахстан.

Кроме того, были достигнуты заметные улучшения в сроках доставки грузов. Теперь доставка от станции Алтынколь (Казахстан) до Апшерона (Азербайджан) занимает 9 дней, до Поти или Батуми (Грузия) — 12 дней, а через Поти или Батуми до Констанцы (Румыния) — от 20 до 22 дней.

Согласно данным оператора, за 2023 год в этом направлении было отправлено лишь 11 контейнерных составов, что подчеркивает значительное увеличение объема грузоперевозок.