Последнее обновление: 03.10.2024 18:00

Сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности создадут в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила направление в правительства стран Евразийского экономического союза для внутригосударственного согласования проект соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в этих странах.

Как сообщает ЕЭК, соглашение позволит создать информационный ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных в государствах Союза товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях.

«Введение в эксплуатацию общего поискового сервиса обеспечит доступ по принципу «одного окна» к информации об объектах промышленной собственности, зарегистрированных в странах ЕАЭС. Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Организация такого поискового сервера в рамках Союза будет способствовать снижению временных и финансовых затрат при запросе информации, а также формированию эффективных маркетинговых стратегий для участников рынка.

Проект соглашения разработан для выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии-2025, утвержденного Советом комиссии в 2021 году.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование