Сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности создадут в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила направление в правительства стран Евразийского экономического союза для внутригосударственного согласования проект соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в этих странах.

Как сообщает ЕЭК, соглашение позволит создать информационный ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных в государствах Союза товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях.

«Введение в эксплуатацию общего поискового сервиса обеспечит доступ по принципу «одного окна» к информации об объектах промышленной собственности, зарегистрированных в странах ЕАЭС. Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Организация такого поискового сервера в рамках Союза будет способствовать снижению временных и финансовых затрат при запросе информации, а также формированию эффективных маркетинговых стратегий для участников рынка.

Проект соглашения разработан для выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии-2025, утвержденного Советом комиссии в 2021 году.