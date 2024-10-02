Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

Армения взвешивает последствия возможного выхода из ОДКБ

Армения просчитывает все риски, связанные с возможным решением о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян на Варшавском форуме по безопасности.

"Я думаю, нам всем нужно быть более осторожными, ни для кого не секрет, что устойчивость должна быть приоритетом, и процесс, который может произойти, должен быть хорошо рассчитан, управляем; я имею в виду, что это непростой вопрос", - сказал Мирзоян.

Он также напомнил, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ и не собирается возвращаться к прежним отношениям.

"Мы не видим себя в военном союзе, который не работает", - подчеркнул министр.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование