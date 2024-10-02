Последнее обновление: 02.10.2024 11:08

США и Израиль обсуждают ответ на иранскую атаку

Белый дом ведет переговоры с Израилем об ответе на массированный ракетный удар Ирана по израильской территории. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Он отметил, что его команда поддерживала контакт с израильскими коллегами во время иранской атаки, которая была "сорвана" благодаря военному потенциалу США и Израиля. Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что большинство иранских ракет были сбиты Израилем, США и другими неназванными странами-союзниками.

Тем временем издание Axios со ссылкой на израильских чиновников, пишет, что Тель-Авив в течение нескольких дней нанесет "значительный ответный удар", который может быть направлен на нефтедобывающие предприятия Ирана и другие стратегические объекты.

Тегеран, в свою очередь, призвал США не вмешиваться в конфликт, сообщило информагентство Tasnim со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Совет Безопасности ООН проведет 2 октября в Нью-Йорке экстренное заседание по Ближнему Востоку.



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