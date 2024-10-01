Швейцария и Италия пересматривают границы из-за отступивших ледников

Швейцария и Италия вынуждены перенести участок границы между двумя государствами в Альпах из-за таяния ледников и изменения формы горных хребтов, по которым этот участок пролегает.

Часть территории, которую затронули изменения, проходит по склонам и у подножия Маттерхорна – одного из высочайших пиков Европы, где расположен один из самых известных горнолыжных курортов, пишет ВВС.

Граница между этими двумя странами в значительной степени определяется ледниковыми хребтами или участками нетающего снега, но резкое сокращение размеров ледников в последние годы привело к тому, что эти естественные границы начали смещаться.

Проект двустороннего соглашения о переносе границ подготовила в мае 2023 года совместная швейцарско-итальянская рабочая группа.

Швейцария официально одобрила соглашение об изменении границы на прошлой неделе. Италии это еще предстоит сделать.

По данным последних измерений, опубликованным в сентябре прошлого года, в 2023 году ледники Швейцарии потеряли 4% своего объема. Годом ранее ледник уменьшился на 6%.

Швейцария заявила, что пересмотр границ отвечает экономическими интересами обеих стран, поскольку поможет им договариваться о том, кто из них несет ответственность за содержание той или иной конкретной природной территории.