Последнее обновление: 01.10.2024 12:39

Новый генсек НАТО Марк Рютте объявил Украину своим приоритетом

Марк Рютте, который во вторник официально станет новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Об этом Рютте сказал перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник.

Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга во время его работы на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

"Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", – сказал Рютте, которого цитируют зарубежные медиа.

Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов.

Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Альянса.

"Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону", – подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что, как и Столтенберг, будет развивать альянсы НАТО с партнерами по всему миру.

"Одна вещь точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности", – сказал Рютте.

Рютте был официально утвержден на должность генерального секретаря НАТО в июне этого года.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование