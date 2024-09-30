Израиль может уже на этой неделе начать наземную операцию в Ливане

Израильские вооруженные силы могут начать наземную операцию в Ливане уже на этой неделе, в рамках подготовки к которой израильский спецназ неоднократно вторгался в страну. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно информации, израильские силы специальных операций проводят небольшие набеги ограниченного назначения на юг Ливана, собирая разведданные и исследуя оборону противника в преддверии крупного наземного наступления, которое может состояться на этой неделе.

Помимо прочего, спецназ проник в туннели "Хезболлы" на границе Израиля и Ливана. Это было частью усилий израильской армии по ослаблению позиций исламской организации в приграничном районе.

"Источники указали, что сроки наземной операции могут измениться. США оказывают сильное давление на Израиль, чтобы убедить его не начинать военное вторжение", – отмечает газета.

Также не совсем понятно, как долго израильские силы намерены удерживать оккупированную территорию в Ливане и будет ли операция включать только крупномасштабные рейды через границу.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль нанес массированные авиаудары по южному Ливану, разрушив инфраструктуру Хезболлы.

В пятницу воздушные силы Израиля нанесли мощный авиаудар по южным пригородам Бейрута, где расположена штаб-квартира Хезболлы. В результате нападения погиб ее лидер Хасан Насралла.