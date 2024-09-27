Беларусь и РФ собираются решать проблемы в сфере логистики

Беларусь и РФ намерены решить проблемы в сфере логистики и погранично-таможенных операций. Об этом заявил Дмитрий Крутой (в настоящее время глава администрации Лукашенко, ранее посол в РФ) по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Резервы (в углублении взаимодействия - прим.) находятся в сегменте логистики и погранично-таможенных операций. Не зря сегодня целый блок вопросов был посвящен расшивке проблемных тем, связанных с границей. И мы надеемся к декабрю, к 25-летию подписания союзного договора, представить предложения, возможно, даже пакетным принципом", - отметил Крутой, которого цитирует ТАСС

В связи с этим на заседание в пятницу были приглашены "такие представительные делегации транспортных ведомств и таможенных органов", пояснил он.