Финляндия предложила разместить штаб Северного командования НАТО у границы с РФ

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в финском городе Миккели (расположен в 105 км от границы с Ленинградской областью). Об этом рассказал министр обороны Антти Хяккянен.

Официальное решение об этом будет принято в следующем году на собрании министров обороны НАТО, сообщает Yle.

Финляндия будет играть ведущую роль в новом штабе в Миккели, а командующий сухопутными войсками Оборонительных сил Финляндии станет командующим новым штабом, рассказал Хяккянен.

Новый штаб будет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке.

Хяккянен обосновал решение о размещении регионального штаба НАТО в Миккели тем, что в городе уже существует штаб сухопутных войск вооруженных сил Финляндии.

Страны, входящие в состав командования, будут объявлены позже. Ожидается, что новый штаб начнет свою работу в следующем году.

Место дислокации передовых сухопутных войск НАТО (FLF), которые будут размещены в Лапландии, будет объявлено позже, заявил Хяккянен.

По его словам, решение о размещении регионального штаба НАТО в Миккели позволяет эффективно планировать операции сухопутных войск в северных регионах альянса.

"Национальная оборона Финляндии и оборона НАТО должны иметь возможность беспрепятственно сотрудничать в нормальных и чрезвычайных обстоятельствах", – сказал глава оборонного ведомства.

Хяккянен отметил, что Финляндия имеет сильную и качественную национальную оборону. По его словам, опыт финских вооруженных сил уникален, особенно в условиях Севера.

Численность персонала нового штаба составит в мирное время несколько десятков человек. Офицеры прибудут в Миккели из нескольких стран НАТО.