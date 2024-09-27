В Грецию перебросили группу американских истребителей пятого поколения

Группа американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II прибыла на греческую базу Андравида для участия в натовских учения Ramstein Flag 2024. Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

Учения будут проходить под руководством Объединенного авиационного командования НАТО с 30 сентября по 11 октября. В них примут участие ВВС 12 стран-членов Североатлантического альянса.

Американские истребители были переброшены с британской авиабазы Лейкенхит. В Грецию также прибыли американские самолеты-заправщики KC-135 с авиабазы Милденхолл в Англии.

Как отмечается, учения Ramstein Flag 2024 направлены на совершенствование возможностей ведения совместных боевых действий стран-членов НАТО, в том числе с применением интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

"Учения Ramstein Flag 2024 продемонстрируют коллективную приверженность НАТО миру и безопасности в непредсказуемой обстановке. В течение двух недель наши силы будут интегрироваться с союзниками и партнерами, чтобы продемонстрировать, что альянс готов решительно противостоять любой угрозе", - сказал генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе.