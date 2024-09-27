Индия не будет покупать российский газ из проекта Arctic LNG 2

Индия не будет покупать сжиженный природный газ (LNG), произведенный в рамках российского проекта Arctic LNG 2, подпадающего под западные санкции. Об этом сообщил секретарь по вопросам энергетики Индии Панкадж Джайн во время общения с журналистами.

"Мы не будем покупать поставки из Arctic LNG 2. Мы не закупаем никаких санкционных товаров. Если на продукт распространяются широкомасштабные санкции, мы не затрагиваем его", – отметил Джайн, которого цитирует Reuters.

Проект Arctic LNG 2, реализуемый российской компанией Novatek, попал под санкции Запада из-за войны России против Украины. Соединенные Штаты также ввели ограничения против сотен компаний и физических лиц, поддерживающих военную кампанию РФ, в том числе компании, участвующих в разработке Arctic LNG 2 и его логистическом обеспечении.

Arctic LNG 2 не может приступить к поставкам газа и был вынужден остановить добычу, писало ранее издание WSJ. Для транспортировки Новатэку нужны специализированные суда, купить или построить которые из-за санкций невозможно.

Топ-менеджеры Новатек и чиновники РФ совместно ищут новые рынки сбыта и пути транспортировки СПГ из Арктики.