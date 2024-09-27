Лукашенко назвал "фашизмом" санкции против Беларуси

Лукашенко на встрече со студентами Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) назвал "фашизмом" западные санкции против Беларуси.

"Это фашизм. Но они же нас учат демократии, они от нас требуют гуманности. Это даже не двойные стандарты, а полная деградация человеческой совести и достоинства", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, Запад ввел санкции не против него лично, как говорят, диктатора, а против всех белорусов, в том числе и студентов, их родителей, близких.

Ранее власти и чиновники разного уровня говорили, что санкции делают синеокую только сильнее.