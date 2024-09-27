В Польше белорусу и украинцу вынесли приговор за шпионаж на РФ

Окружной суд в городе Люблин на востоке Польши приговорил к тюремному заключению двоих граждан Беларуси и Украины, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на решение суда.

Согласно информации, 23-летний украинец получил 6 лет тюрьмы и 15 тыс. злотых ($3,9 тыс.) штрафа, 30-летний гражданин Беларуси - 2 года 10 месяцев тюремного заключения и 10 тыс. злотых ($2,6 тыс.) штрафа соответственно. Оба обвиняются в участии в организованной преступной группе и в шпионаже в пользу РФ.

В частности, они устанавливали камеры на железнодорожных путях, по которым в Украину поставлялась военная и гуманитарная помощь. Кроме того, оба собирали информацию о работе портов Гдыня и Гданьск и аэропорта Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши.

Конечной целью сбора этих сведений было совершение диверсии. Координатор шпионской сети "планировал устроить крушение поезда с военным грузом в Польше и Украине". Для этого он искал исполнителей, предлагая вознаграждение в $10 тысяч.

Ранее в Польше были задержаны и другие участники шпионской группы. В декабре 2023 года 14 граждан Беларуси, России и Украины были признаны виновными в незаконной работе на РФ и приговорены к срокам до 6 лет и штрафам. Утверждается, что приговоренные получали за свою деятельность вознаграждение, которое переводилось им в виде криптовалюты.

Кроме того, в мае 2024 года были задержаны два белоруса и один поляк, которых обвинили в подготовке диверсий в Польше по заданию российской военной разведки.