Последнее обновление: 26.09.2024 18:15

Для создания белорусского порта в ДФО рассматривают различные площадки

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) рассматривает различные варианты локации для создания белорусского порта на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Изучаем различные возможности сегодня. Мощности порта могут составить 10 млн тонн грузов в год. Смотрим площадку для создания порта вплоть до Иртыша", - сказал Тарасенко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, при создании порта с участием белорусских компаний планируется переваливать минеральные удобрения, так как в республике "сегодня ищут возможности перевалки".

"У нас сегодня большой потенциал портовых мощностей. Важна доставка "коротким плечом", - отметил глава Росморречфлота.



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