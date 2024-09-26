В США назвали "безответственным" заявление Путина об изменении ядерной доктрины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC в четверг прокомментировал анонсированные Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине России.

"Это совершенно безответственно. Я думаю, что многие в мире ясно говорили об этом, когда он ранее бряцал ядерным оружием, включая Китай", - сказал он.

Энтони Блинкен считает, что необходимо заявить о недопустимости подобной ядерной риторики, особенно в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генассамблея, на которой обсуждается в том числе необходимость дальнейшего разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Путин накануне заявил, что в ядерную доктрину будут внесены изменения, расширяющие основания для ответного ядерного удара. Он может быть нанесен в том числе в ответ на применение обычного оружия в некой «критической ситуации» для России. При этом, какой именно, он не уточнил.