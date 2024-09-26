Литва ужесточит требования к госзакупкам у связанных с Беларусью или РФ компаний

Сейм Литвы ужесточил требования к участию компаний, связанных с Беларусью и РФ, во всех стратегических государственных закупках и их возможности инвестировать в Литве. Депутаты приняли соответствующие поправки к закону "Об охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности".

Изменения позволят правительственной комиссии по рассмотрению сделок стратегических предприятий оценивать, может ли компания или ее партнеры, желающие участвовать в госзакупках, быть связаны с недружественными для Литвы странами и представлять угрозу национальной безопасности.

Юрлица, работающие в составе группы компаний, будут исключены из закупок, если хотя бы один участник группы работает в Беларуси и России.

Госзакупки также станут недоступны для тех компаний, чьи руководители, члены правления или контролирующие органы имеют отношение к недружественным для Литвы странам.

Как заявила BNS автор поправок, депутат Ева Пакарклите, нововведения позволят избежать случаев, когда компании подают иски против закупочных организаций или государства из-за "лазеек" в законодательстве.

"До сих пор у комиссии не было прочной правовой базы, а теперь у нее будет больше инструментов и она сможет остановить ненадежные закупки", - прокомментировала Пакарклите.

По ее словам, в принятых Сеймом в июне поправках к декларации благонадежности, в которой компании указывают, что у них нет связей с Россией или другими "недружественными" странами, есть "лазейки".

Если поправки подпишет президент, они вступят в силу 10 октября.