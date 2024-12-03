Последнее обновление: 03.12.2024 13:56

Правительство Беларуси повысило экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты

Постановлением Совмина № 886 от 29 ноября 2024 года повышены экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов составляет $61,7 (ранее $49,7), за 1 т этана, бутана и изобутана - $55,5 (ранее $44,7).

Ставки экспортных пошлин остаются нулевыми на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Постановление вступило в силу с 1 декабря.

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