Последнее обновление: 02.12.2024 16:28

Вторая линия "Дружбы" обеспечит прокачку нефти из Казахстана в ЕС

Поставки нефти из Казахстана по трубопроводу "Дружба" в Европу запланированы на конец декабря, технические возможности второй линии полностью обеспечивают транспортировку, которая ведется согласно графику. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана, комментируя повреждение трубопровода на территории Польши.

"Перекачка по поврежденной линии была прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии. Технические возможности второй линии полностью обеспечивают прокачку нефти. По итогам ноября 2024 года поставка казахстанской нефти в данном направлении была полностью осуществлена согласно графику. Планируемая поставка на декабрь текущего года в данном направлении ожидается в период с 20 по 30 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на участке трубопровода "Дружба" в окрестностях города Пневы на западе Польши 1 декабря произошла авария. В ходе инцидента не зафиксировано угрозы пожара или взрыва. Сотрудники компании - оператора по обслуживанию нефтепровода "Дружба" в Польше PERN определили место утечки и начали работать над ее устранением. Причины инцидента на данный момент неизвестны и будут расследоваться компанией.



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