МИД Китая раскритиковал ожидаемые санкции США против китайских полупроводников

Власти Китая считают ожидающееся введение США санкций, нацеленных на китайскую полупроводниковую промышленность, нарушением принципов рыночной экономики. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Эти меры серьезно нарушают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, подрывают международную торговлю и экономический порядок, дестабилизируют глобальные цепочки поставок и вредят интересам всех стран", - заявил представитель МИД, которого цитирует Global Times.

По его словам, официальный Пекин продолжает выступать против использования Вашингтоном мер экспортного контроля для "злонамеренной блокады" Китая.

Линь Цзянь заверил, что в Китае примут меры для защиты прав и интересов своих предприятий.

Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон на этой неделе может ввести санкции, которые затронут китайских производителей чипов.