Китай перестает быть основным драйвером мирового потребления нефти

Импорт нефти в Китай может достичь своего пика уже в следующем году, поскольку спрос на топливо для транспорта начинает снижаться, что знаменует завершение десятилетий, в течение которых Китай был основным двигателем роста потребления нефти в мире. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стремительный переход Китая к электромобильности поразил производителей нефти и инвесторов.

Ни один другой рынок не способен заменить китайский спрос, который в течение последних трех десятилетий составлял 41% годового глобального роста потребления нефти в среднем на 1,1 миллиона баррелей в сутки, согласно Statistical Review of World Energy.

В июле продажи электромобилей и гибридов в Китае впервые превысили продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Это сократило потребность в импорте нефти для производства бензина. Общее потребление нефти также замедляется из-за длительной экономической слабости.

Аналитик спроса Международного энергетического агентства (МЭА) Киаран Хили отмечает, что спрос на топливо для транспорта начал снижаться в этом году, после трехлетнего плато, которое началось в 2023 году.

Это плато наступило на два года раньше, чем прогнозировала МЭА (2025-2027 гг.) в июньском отчете.

В результате производители нефти и инвесторы готовятся к тому, что импорт нефти Китаем приближается к своему максимуму. В дальнейшем только рост китайского сектора нефтехимии может поддерживать потребление нефти.

"Нефтяная индустрия начинает это осознавать", - сказал Мартейн Ратс, главный стратег по сырьевым товарам в Morgan Stanley.

Он прогнозирует, что рост спроса на нефть в Китае составит около 100 000-200 000 баррелей в сутки ежегодно, в основном за счет реактивного топлива и нефтехимической промышленности. Это значительно ниже долгосрочных тенденций.