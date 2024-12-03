В Казахстане проведут индексацию пенсий и пособий

С 1 января 2025 года в Казахстане проиндексируют солидарные пенсии на 8,5%, социальные пособия и базовые пенсии – на 6,5%. Об этом на брифинге в правительстве рассказал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

По его словам, в республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге. По сравнению с 2024 годом рост составит 12,5% или 671 млрд тенге.

Н. Байбазаров отметил, что пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из государственного фонда социального страхования охвачены около 2 миллионов казахстанских семей с детьми.

"С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Всего в республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей, предусмотрено 875,1 млрд тенге. Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи. На 1 ноября текущего года адресную социальную помощь получили 76 тысяч семей или 403 тысячи человек. В рамках пересмотра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан предстоит трансформация с использованием Цифровой карты семьи и интеграции с системами государственных и негосударственных организаций ", - заявил министр, которого цитирует Kazinform.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года в Казахстане повышен размер стипендий: по программе бакалавриата - на 20%, магистрантам и докторантам - на 15%.

Должностные оклады работников научных организаций увеличены на 18%, с января 2025 года – на 17%.