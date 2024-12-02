Последнее обновление: 02.12.2024 11:35

В Армении построят первую промышленную ветроэлектростанцию при поддержке АБР

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ованес Арутюнян и специалист по энергетике Азиатского банка развития (АБР) Арег Барсегян обсудили проект строительства первой в стране промышленной ветроэлектростанции.

Электростанция будет построена в Ширакской области на территории перевала Карахач, пишут армянские СМИ.

По словам замминистра Арутюняна, реализация проекта имеет стратегическое значение, поскольку использование "зеленой" энергии направлено на повышение энергетической безопасности страны.

По итогам встречи представитель АБР принял к сведению замечания замминистра. В ближайшее время будут проведены дополнительные исследования, после чего доработанный проект представят на обсуждение.

Ранее заместитель председателя организации «Чистая энергия» Айк Хачатрян заявил, что потенциал ветроэнергетики в Армении при использовании всех ресурсов составит 10 тыс. МВт.



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