Саудиты не хотят уступать долю рынка конкурентам и откажутся от ориентира для нефти в $100/баррель

Саудовская Аравия готова отказаться от своего неофициального ценового ориентира $100 за баррель нефти и увеличит добычу с целью отвоевать долю рынка, даже если это приведет к снижению цен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации, 1 декабря страны ОПЕК+ подтвердят увеличение добычи в соответствии с планом, хотя цены на нефть упали и это может означать более длительный период низких цен.

По состоянию на утро 26 сентября баррель Brent стоил $71,99, но раньше в этом месяце котировки опускались даже ниже $70 – впервые с декабря 2021 года.

Саудовское правительство, по данным газеты, больше не хочет и дальше уступать долю рынка другим производителям нефти, и считает, что имеет достаточно источников финансирования, среди которых международные резервы и облигации, чтобы выдержать период снижения цен на сырую нефть.

В рамках скоординированной политики ОПЕК+, направленной на поддержку цен на нефть, Саудовская Аравия взяла на себя большую часть добровольного уменьшения добычи. За последние два года она сократила его на 2 млн баррелей в сутки, что составляет более трети общего сокращения в ОПЕК+.

Несколько членов картеля, таких как Ирак и Казахстан, игнорировали договоренности, превышая свои квоты.

Сейчас страна добывает 8,9 млн б/с, что является минимумом с 2011 года, не считая периода пандемии коронавируса и атаки на НПЗ в Абкайке в 2019 году.

Королевство рассчитывает постепенно нарастить добычу на 1 млн б/с к декабрю 2025 года. Эти темпы могут оказаться более быстрыми, если другие страны не будут соблюдать договоренности, пишет FT.