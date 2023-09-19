Саудовская Аравия сокращает нефтедобычу из-за опасений слабого спроса

Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены вверх, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари (Канада).

"Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными исходя из имеющихся данных", - сказал он.

Министр по-прежнему не считает очевидным, что темпы глобального экономического роста достаточны для стимулирования повышения спроса на нефть.

"Вопрос по-прежнему в том, что будет происходить в Европе в плане роста. Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире", - цитирует его газета Financial Times.

Он также отметил, что нет уверенности относительно ситуации в Китае.

Действия ОПЕК направлены на поддержание стабильности рынков и повышение глобальной энергетической безопасности, а не на достижение определенного уровня цен на нефть, заверил Абдулазиз бен Сальман.

В начале сентября Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Цены на нефть резко выросли на этом фоне, стоимость Brent поднялась выше отметки в $95 за баррель.

Абдулазиз бен Сальман отметил вчера, что Саудовская Аравия может скорректировать объем добычи при необходимости, но "должна быть осторожна в таких вещах".