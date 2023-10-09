Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если цены на рынке останутся высокими

Саудовская Аравия сообщила Вашингтону, что готова увеличить добычу нефти в начале следующего года, если цены на рынке останутся высокими, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Такой шаг, вероятно, направлен на то, чтобы завоевать расположение американского Конгресса, которому предстоит рассмотреть обсуждаемое Штатами и Саудовской Аравией соглашение, включающее признание Эр-Риядом Израиля.

Саудовская Аравия до сих пор не признала Израиль, и заключение сделки, которая включает налаживание дипломатических отношений двух стран, могло бы изменить геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, отмечает WSJ.

Среди других условий обсуждаемой с США сделки - поставки оружия Штатами Саудовской Аравии, предоставление Эр-Рияду гарантий безопасности и помощь в создании программы в сфере мирного атома в стране.

Заключение оборонного соглашения с Саудовской Аравией стало бы дипломатической победой для президента США Джо Байдена перед следующими выборами.

Источники WSJ отмечают, однако, что Эр-Рияд не говорит о том, что готов взять на себя долгосрочные обязательства по сдерживанию роста цен на нефть. Кроме того, переговорщики от Саудовской Аравии подчеркивают, что любые корректировки объемов добычи будут определяться рыночными условиями.

В начале сентября стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года. Фактический уровень производства нефти в стране до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с.