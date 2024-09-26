Пальмовое масло перестало быть самым дешевым в мире

Пальмовое масло перестало быть самым дешевым пищевым маслом в мире. Теперь это соевое масло, пишет Bloomberg.

В отличие от сои, подсолнечника или рапса, пальмовые плантации дают урожай круглый год и для них нужно меньше земли. Поэтому пальмовое масло, как правило, дешевле. Два года назад, в ноябре 2022 года, пальмовое масло продавалось на $782 дешевле за тонну по сравнению с соевым.

Но сейчас ситуация поменялась. Плантации в Индонезии и Малайзии, на которые приходится 85% мирового производства пальмового масла, столкнулись с проблемой, потому что мелкие землевладельцы не хотят вырезать старые деревья и высаживать новые. Новые деревья масличной пальмы начинают давать урожай только через четыре-пять лет, тогда как соя – уже через шесть месяцев.

Цены на пальмовое масло в этом году выросли на 10%, в то время как соевое масло подешевело на 9%.

Впрочем, пишет Bloomberg, пальмовое масло может в скором времени восстановить свои позиции. Основные потребители, такие как кондитерские компании, а также рестораны и отели в Индии, вряд ли бросятся искать замену. Кроме того, спрос будет поддерживаться благодаря производителям биодизеля в Индонезии.