Более 30 стран и ЕС приняли декларацию по восстановлению и реконструкции Украины

В Нью-Йорке состоялась встреча в формате "Группа семи" + Украина, во время которой более 30 стран и Европейский Союз приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время принятия декларации выступили президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Джо Байден отметил, что эту декларацию обнародуют, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины сейчас и в будущем.

"Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий для ускорения поддержки украинских военных", – заявил президент США.

Он также отметил, что страны-партнеры помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению. По словам Байдена, на восстановление страны будут работать доходы от замороженных российских активов.

Зеленский отметил, что это совместное обязательство будет способствовать восстановлению Украины. Оно предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров. Президент акцентировал, что эта поддержка должна стать ощутимой уже в этом году.

"Главные пункты декларации: всестороннее содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС, координация поддержки через Украинскую платформу доноров, предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, часть из которых направят на оборонные нужды", – говорится в сообщении ОП.

Подписанты четко заявили, что благодаря коллективной поддержке украинской реконструкции и восстановления они обеспечат, чтобы Россия не смогла достичь своих целей, а также сделают все, чтобы после окончания войны Украина имела устойчивую к российским угрозам экономику.

Совместная декларация открыта для подписания.