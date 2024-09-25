Канцлер Германии призвал реформировать Совбез ООН и обновить его состав

Канцлер Германии Олаф Шольц считает устаревшей нынешнюю конфигурацию Совета безопасности ООН и призвал к ее обновлению. Об этом он заявил в рамках встреч в Нью-Йорке.

Шольц убежден, что Совбез ООН нуждается в реформировании и обновлении состава с представлением в нем всех континентов.

Он вспомнил о "большом успехе" с Пактом ради будущего, который ООН согласовала консенсусом, что, по мнению немецкого канцлера, является "важным шагом для дальнейшего развития многосторонности", а также признаком того, "что в мире существует возможность сотрудничества между государствами, несмотря на все серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

По его словам, в Пакте говорится о развитии многих стран, о международной финансовой архитектуре, "но, конечно же, речь идет и о Совете безопасности ООН".

"В том виде, в котором он (Совбез ООН – прим.) есть сегодня, он выпал из времени. Он происходит из времен, когда мир был организован иначе. Тот факт, что отдельные континенты не представлены эффективно, также не на уровне постоянных членов, является ошибкой, и поэтому нам нужен новый состав", – отметил Шольц, которого цитирует Укринформ.

Шольц указал, что ФРГ уже много лет "работает со многими друзьями, с Индией, Бразилией и Японией, чтобы добиться изменений".

"Последние переговоры со многими другими показывают, что мы на правильном пути: дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Совбез должен быть реформирован, чтобы он мог выполнять свою функцию в мире", – добавил он.