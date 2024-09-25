Президент Эстонии считает необходимым реформировать Совбез ООН

Президент Эстонии Алар Карис в выступлении на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировых лидеров реформировать Совет Безопасности ООН.

"На протяжении десятилетий ведутся разговоры о реформировании ООН и ее Совета Безопасности. Считаю, что сейчас, как никогда, в наших общих интересах обновление и укрепление многостороннего миропорядка, в основе которого лежит Устав ООН", - сказал президент, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, работа Совета Безопасности должна соответствовать его назначению, быть эффективной, транспарантной и открытой. Совет Безопасности должен быть подотчетным и иметь больше возможностей для принятия решений.

"Объем и использование права вето должны быть ограничены", - считает Карис.

По его мнению, пользователи права вето обладают большой властью в Совете Безопасности.

"Мы считаем, что общий национальный голос в поддержании мира и безопасности должен иметь больший вес, чем голос одного члена Совета Безопасности, особенно в ситуации, когда Совет Безопасности зашел в тупик", - заявил Карис.

Он также считает, что "члены Генеральной Ассамблеи должны иметь право отменять вето Совета Безопасности, если того требует ситуация".