Российский эсминец на учениях выстрелил в сторону норвежского судна

Во время учений вооруженных сил России "Океан-2024" норвежский траулер MS Ragnhild Kristine ловил рыбу в акватории Баренцева моря, которая принадлежит РФ, но открыта и для норвежских рыболовецких судов. Как узнало издание FriFagbevegelse, 12 сентября траулер получил сообщение от находившегося неподалеку большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко". "Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район", - цитирует издание штурмана траулера Эйстейна Ортена.

По словам собеседника FriFagbevegelse, российские военные сообщили о проходящих в регионе учениях, но траулер решил не удаляться, пока команда не вытащит из воды заброшенные приспособления для ловли рыбы. Тогда российский эсминец приблизился к норвежскому судну и включил сирену "примерно на 15 секунд".

"Потом они выстрелили из пушки куда-то в море. Наш корпус сильно ударило и затрясло," - заявил Ортен.

После этого траулер прекратил ловлю рыбы и "добровольно-принудительно" взял курс на запад. "Адмирал Левченко" следовал за судном, пока то не вышло из зоны учений.

Инцидент произошел в акватории, которую позволено использовать Норвегии и которая также является международными водами, подчеркнул сотрудник по связям с общественностью Норвежских сил обороны Вегард Финберг.

Российская сторона до сих пор не прокомментировала инцидент.