Южнокорейские офицеры купили криптовалюту под залог военной тайны

Несколько офицеров южнокорейской армии предположительно использовали секретные военные пароли в качестве залога при получении кредита для покупки криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, действующие офицеры воинской части в Чхунчхоне не смогли получить деньги в коммерческих банках, поэтому они обратились к частным лицам, передав им сведения составляющие военную тайну. Полученные средства военнослужащие использовали для инвестиций и торговли криптовалютой.

Переданные ими пароли являлись «секретными данными третьего уровня» и открывали доступ в казармы и другие военные объекты.

Контрразведка считает, что частные кредиторы не имели никаких связей с предполагаемыми шпионскими группами и не пытались использовать эти пароли для доступа к каким-либо объектам базы.

Следственные органы планируют предъявить группе офицеров обвинение в нарушении Закона о защите военной тайны.

Известно, что большинству подозреваемых от 20 до 30 лет. Другие подробности по делу не сообщаются. Ведется расследование.