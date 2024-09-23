Американский оборонный гигант будет производить боеприпасы в Литве

Правительство Литвы подписало меморандум с американским оборонным концерном Northrop Grumman о сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности. Об этом сообщает LRT.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте рассказала, что Northrop Grumman планирует производить в Литве боеприпасы калибра 30 мм. Для управления этим проектом будет создано отдельное предприятие.

По ее словам, инвестиции могут составить десятки миллионов евро, однако распределение расходов будет определено на следующих этапах переговоров.

"Мы хотим, чтобы Литва не только предоставила территорию, но и участвовала в управлении проектом", – сказала Скайсте.

Точные обязательства Литвы и детали сотрудничества станут понятны позже, добавила министр.

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас подтвердил, что государство будет контролировать завод оружия в Гирайте близ Каунаса, где планируется производить американские боеприпасы.

Кроме того, на дальнейших этапах переговоров станет понятно, какую часть продукции Литва будет закупать у нового предприятия.

Недавно Кащюнас заявил, что Литва должна увеличить расходы на национальную оборону до 4% ВВП, чтобы иметь возможность приобрести системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия и другую военную технику.