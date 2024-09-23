В России из-за санкций приостановили два газовых мегапроекта

Американские и европейские санкции заставили российскую компанию Новатэк, крупнейшего в стране производителя сжиженного природного газа (LNG), заморозить два мегапроекта. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о Мурманск LNG, который должен был стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа (три линии по 6,8 млн тонн каждая), и Обь LNG в арктическом порту Сабетта (две линии сжижения по 3 млн тонн каждая).

По данным издания, оба проекта приостановлены, активные работы ни на одном из них не ведутся. Неизвестно, когда Новатэк вернется к разработке этих проектов, так как компания сосредоточилась на достройке Арктик LNG-2 и налаживании отгрузок с этого завода.

Из-за санкций приоритетным для Новатэка может стать строительство Обского газохимического комплекса. Новатэк хочет производить там аммиак и карбамид с последующим экспортом через Северный Ледовитый океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для экспорта карбамида нужны балкеры ледового класса, но их строительство проще, чем танкеров-газовозов.

LNG-заводы Мурманск и Обь должны были стать следующими после Арктик LNG-2 проектами Новатэка. Обский завод планировали строить в паре с Обским газохимическим комплексом.

Первая линия Арктик LNG-2 построена, но экспорт из него усложнен из-за западных санкций.