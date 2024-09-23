В Visa спрогнозировали бум недолларовых стейблкоинов

В ближайшие годы вырастет спрос на «стабильные монеты», основанные на недолларовых фиатных валютах. Об этом заявил глава криптовалютного подразделения Visa Кай Шеффилд.

«Доллары отлично подходят для трансграничных операций, но вам нужно иметь возможность быстро и эффективно их конвертировать. Большую роль в этом могут сыграть другие валютные стейблкины», — отметил Кай Шеффилд, которого цитирует The Block.

Руководитель Visa добавил, что в будущем все основные фиатные валюты будут представлены в блокчейне, хотя сейчас USD-стейблкоины составляют 99% рынка.

Для Шеффилда «захватывающе» видеть, как выходит все больше «стабильных монет», которые пытаются дифференцироваться от USDT или USDC.

«Теперь кажется, что в большинстве случаев люди явно используют стейблкоины. Они знают, что такое стейблкоин, и есть некий бренд, ориентированный напрямую на потребителя. Но существует много других вариантов использования, которые могут происходить просто на бэкэнде, где бренд не имеет значения, и тогда все сводится к экономике», - добавил топ-менеджер.

По его словам, 2024 год стал поворотным моментом, когда некоторые некриптовалютные компании попытались решить проблемы с выплатами зарубежным фрилансерам с помощью стейблкоинов, особенно, в странах с высокой инфляцией вроде Нигерии и Аргентины.

На данный момент вопрос о том, смогут ли «стабильные монеты» стать внутренним платежным средством, связывающим как трансграничные, так и локальные внутренние платежные системы, остается одновременно проблемой и огромной возможностью, подчеркнул глава криптоподразделения Visa.