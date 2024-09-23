Последнее обновление: 23.09.2024 11:12

Цены на нефть продолжают расти

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, рынок опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $75,03 за баррель, что на $0,54 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,39 до $74,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,57 до $71,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,16 до $71 за баррель.

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