Через Чехию и Италию в Украину поставляются снаряды индийского производства

Чехия и Италия являются коридором для поставок в Украину артиллерийских боеприпасов из Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских и индийских чиновников

По данным агентства, поставки осуществляются уже не менее года. При этом Чехия возглавляет «артиллерийскую инициативу», целью которой является закупка для ВСУ сотен тысяч снарядов.

Чешское Минобороны поступившую информацию не комментирует «по соображениям безопасности».

Согласно информации, на долю Индии с момента начала полномасштабного российско-украинского военного конфликта приходится лишь около 1% от общего объема снарядов, полученных Киевом из-за границы. Но даже в этом случае речь идет о десятках тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.