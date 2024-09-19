Microsoft и BlackRock создали группу для инвестиций в ИИ до $100 млрд

Microsoft, BlackRock и другие планируют собрать до $100 млрд для инвестиций в разработку дата-центров и энергетической инфраструктуры для ИИ.

«Инвестиционный потенциал в размере $100 млрд повысит конкурентоспособность Америки в области искусственного интеллекта и одновременно удовлетворит растущую потребность в энергетической инфраструктуре для обеспечения экономического роста», - говорится в заявлении.

BlackRock, Microsoft, инвесторы Global Infrastructure Partners и MGX объявили о создании Глобального партнерства по инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта (GAIIP). Nvidia поддержит новую организацию, предлагая свой опыт в области дата-центров и фабрик для ИИ.

На первом этапе GAIIP намерена привлечь $30 млрд частного капитала от инвесторов, владельцев активов и корпораций. Это позволит «мобилизовать до $100 млрд общего инвестиционного потенциала с учетом долгового финансирования».

«Мы стремимся к тому, чтобы ИИ способствовал продвижению инноваций и стимулировал рост во всех секторах экономики», - прокомментировал CEO Microsoft Сатья Наделла.