Самым дорогим брендом в Европе назван Deutsche Telekom

Германский телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom сохранил первое место в Европе по стоимости бренда в этом году, на второй позиции остался автопроизводитель Mercedes-Benz. Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на Brand Finance.

Стоимость бренда Deutsche Telekom увеличилась почти на 13% за год до €68,4 млрд, в то время как Mercedes-Benz - сократилась на 2% до €55,5 млрд.

На третью строчку вышел британский нефтепроизводитель Shell (+1% до €47 млрд), который отодвинул на четвертое место германского страховщика Allianz (-6% до €43,8 млрд).

Porsche (+13,6% до €40,25 млрд) поднялся на пятую позицию, сместив на шестую строчку Bayerische Motoren Werke AG (-1,7% до €38,3 млрд). При этом Volkswagen сохранил за собой седьмое место (-3,6% до €31,5 млрд).

Далее следуют французский дом моды Louis Vuitton (+19%, до €30 млрд) и британский аудитор EY (+16%. до 28,8 €млрд).

В топ-10 в этом году попал модный бренд Chanel, стоимость которого взлетела более чем на 30% (до €24,3 млрд). В результате десятку лидеров покинул продуктовый бренд Nestle, который переместился на тринадцатую строчку.

Самый существенный скачок продемонстрировал британский разработчик процессоров Arm. Его стоимость взлетела почти в пять раз - до €1,1 млрд с €223 млн в прошлом году - на фоне роста интереса к искусственному интеллекту.

Также сильно подорожали итальянский поставщик электроэнергии Edison (вдвое, до €2,2 млрд) и датский страховщик Tryg (+61% до €1,5 млрд).

Совокупная стоимость европейских брендов в топ-500 в 2024 году достигла €2,2 трлн, сообщается в отчете Brand Finance. При этом на долю Германии приходится 26,8% этой суммы, Франции - 21,2%, Великобритании - 16,8%.

Среди стран по числу вошедших в рейтинг брендов лидирует Франция (90), затем идут Британия (82) и ФРГ (78).