Последнее обновление: 19.09.2024 12:19

В Финляндии разместятся два штаба НАТО

В Финляндии планируется разместить два штаба НАТО. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе может быть дислоцирован в городе Миккели близ границы с Россией, а штаб передовых сухопутных войск - в Соданкюля или Рованиеми на севере страны.

Решение о точных местах размещения структур альянса будет принято в ближайшее время.

Одним из штабов в Финляндии готова командовать Швеция, заявили министры обороны обеих стран. В вопросе о развертывании штабов НАТО альянс руководствуется военными интересами, а не вопросами региональной политики, отметил президент Финляндии Александер Стубб.

В конце августа сообщалось, что Финляндия может разместить на своей территории бронетанковую бригаду НАТО для сдерживания внешних угроз. Бригада численностью 4000-5000 солдат и офицеров уже формируется и будет дислоцирована в Миккели, писало издание Iltalehti.



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