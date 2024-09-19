По делу о киберпреступной платформе арестовано более 50 человек по всему миру

Зашифрованная коммуникационная платформа Ghost, позволявшая вести масштабную торговлю наркотиками и отмывать деньги, была ликвидирована в результате международной операции. Об этом сообщил Европол.

Как заявил заместитель исполнительного директора Европола Жан-Филипп Лекуф, платформа была "спасательным кругом" для преступных организаций благодаря своим передовым функциям безопасности.

"Это была поистине глобальная игра в кошки-мышки, и теперь эта игра закончилась", - отметил он.

В ходе операции, проведенной при содействии властей девяти стран, были предотвращены угрозы жизням нескольких людей, ликвидирована нарколаборатория в Австралии, а также изъято оружие и наркотики на сумму более €1 миллиона, заявил Европол.

Арестован 51 подозреваемый, ожидаются новые аресты.