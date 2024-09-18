Эстония открыла военную базу недалеко от границы с Россией

На юге Эстонии недалеко от города Выру открыли новую военную базу под названием Реэдо, сообщают местные медиа.

Выру находится примерно в 45 км от приграничного города Печоры в Псковской области.

База предназначена для размещения Сил обороны Эстонии, а также военных из стран-союзниц, в том числе США, ее будут использовать для проведения «необходимой подготовки в соответствии с оборонительными планами НАТО».

Комплекс состоит из 14 строений и может вместить до 1 тыс. солдат. Они будут размещаться там на постоянной основе или временно, как для учений в мирное время, так и «в кризисных ситуациях».

«Если союзники придут нам на помощь согласно планам НАТО, им понадобится территория, где они смогут сосредоточиться и провести необходимую подготовку перед боем сразу после своего прибытия на самолете или корабле», - сказал командир 2-й пехотной бригады Мати Тикерпуу.

О планах возвести вблизи Выру новый военный городок для размещения дополнительных сил союзников власти Эстонии сообщили в сентябре 2022 года. По словам министра обороны Ханно Певкура, строительство обошлось в €21 млн. Самая крупная база в Эстонии находится близ города Тапа на севере страны, в 150 м от границы с Россией.