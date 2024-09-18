Последнее обновление: 18.09.2024 16:53

Премьер Грузии угрожает пересмотреть отношения с США в случае новых санкций

Грузия собирается "пересмотреть отношения" с Соединенными Штатами в случае новых санкций. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

После встречи премьера с послом США в Грузии Робин Данниган Кобахидзе заявил, что Тбилиси "существенно пересмотрит" позиции в отношениях с США в случае новых решений Вашингтона о санкциях против представителей страны.

"Приняв такое решение (последние объявленные санкции 16 сентября – Ред.), американская сторона приблизилась к критической точке. В случае принятия еще одного подобного решения это может повлечь существенный пересмотр позиции Грузии в грузино-американских отношениях", – заявил Кобахидзе, которого цитирует агентство "Новости-Грузия".

Он также выразил мнение, что санкции от 16 сентября "рассчитаны на увеличение шансов оппозиции перед выборами", но "контрпродуктивны" и "не напугают" власть.

США 16 сентября объявили санкции против двух должностных лиц и двух частных лиц из Грузии, в частности в связи с жестким разгоном мирных акций протеста против скандального закона об "иноагентах".

Под санкции попали руководитель спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.



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