Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

В Евросоюзе согласовали вопрос о приостановке безвизового режима с Грузией

В Евросоюзе фактически согласовали вопрос о приостановке безвизового режима с Грузией. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По их словам, этап консультаций и согласований с министерствами иностранных дел стран-членов ЕС уже завершен, но окончательное решение будет зависеть от итогов парламентских выборов в Грузии. В случае ухудшения в стране ситуации в области демократических принципов, в том числе принципа свободных выборов, ЕС может принять соответствующее решение.

Отмечается, что приостановка визовой либерализации - это решение, не требующее полного консенсуса среди стран-членов ЕС.



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