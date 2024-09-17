Криптобизнес РФ не вошел в фокус-группу эксперимента ЦБ

Власти РФ сформировали фокус-группу для эксперимента с международными расчетами в криптовалютах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех осведомленных источника.

По их словам, в группу вошли отдельные импортеры из числа членов Торгово-промышленной палаты России и Ассоциации разработчиков и производителей электроники, а также некоторые банки.

«В фокус-группу попали те импортеры, которые испытывают наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран, поскольку необходимые им товары считаются товарами двойного назначения, то есть теоретически могут применяться не только в мирных, но и в военных целях», - приводит издание слова одного из собеседников.

Предпочтения отдавали компаниям с большим оборотом.

В дальнейшем число участников экспериментального правового режима (ЭПР) планируется расширить, но конкретные сроки этого пока неизвестны.

CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что власти не пригласили к сотрудничеству ни одну российскую криптовалютную компанию.

Он добавил, что своими действиями ЦБ и Минфин создают «параллельную реальность, как это было с ЦФА».

«Безусловно желаю успеха любым начинаниям, которые помогут российскому бизнесу, но если вдруг что-то пойдет не так, напоминаю, что мы уже два года успешно работаем по этим схемам», - сказал Менделеев.

О том, что российские компании «в ограниченном объеме» осуществляют расчеты в криптовалютах с недружественными странами, публично заговорили осенью 2022 года.

В конце 2023 года состоялся запуск биржи Exved, которая упрощает российским импортерам и экспортерам проведение трансграничных платежей во внешнеэкономической деятельности.

Напомним, с 1 сентября в РФ вступил в силу закон, разрешающий внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютами в рамках ЭПР. Регулятором этой деятельности выступит Центробанк РФ. Первые трансграничные сделки планируется провести до конца 2024 года.

К ноябрю ЦБ РФ и Минфин подготовят необходимые подзаконные документы, которые определят круг лиц, включенных в процесс торгов криптовалютами в рамках ЭПР.

При этом регулятор по-прежнему видит риски расчетов в криптовалютах.