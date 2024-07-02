В РФ обсуждают создание криптофонда для трансграничных расчетов

РСПП предложил создать криптофонд для проведения международных расчетов в условиях санкций. Об этом пишет газета «Ведомости».

По словам управляющего директора управления финансовой политики и финансовых рынков организации Андрея Лисицына, речь идет о фонде криптовалют, добытых на территории страны.

В силу ограничений законодательства введение цифровых активов во внутренний оборот не предполагается.

Следующим шагом может стать выпуск ЦФА с привязкой к криптовалютному фонду.

В РСПП пояснили, что расчеты с контрагентами будут осуществляться правом требования на цифровые активы (путем выпуска ЦФА). Это исключит их обращение и, как следствие, спекулятивный спрос на внутреннем рынке.

«Такой инструмент полностью легален внутри России», - пояснил Лисицын.

По его словам, основать криптофонд можно в особом административном районе, некоем офшоре, где власти позволят майнерам открывать счета и «сгружать» туда добытую криптовалюту.

Фонд может быть как государственным, так и частным, добавил Лисицын.

В июне замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил о подготовке регуляторами стран БРИКС платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных цифровых валютах.