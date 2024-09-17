Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

США ввели санкции в отношении чиновников МВД и политиков Грузии

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США 16 сентября ввело санкции против лиц, "подрывающих фундаментальные свободы, в частности свободу слова, в Грузии". Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Под ограничения попали два чиновника и два частных лица в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.

Санкции касаются директора департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Миллери Лагазаури, а также лидеров пророссийской партии и движения Alt-info Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе.

"Сегодняшняя акция подчеркивает нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и усилиями ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей", – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брэдли Смит.

Он добавил, что США остаются преданными привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать права грузинского народа.



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