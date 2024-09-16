Из-за масштабного наводнения в четырех воеводствах Польши закрывают учебные заведения

В Польше закрыли 350 учебных заведений в четырех воеводствах из-за масштабного наводнения. Об этом сообщают польские медиа со ссылкой на заявление Министерства образования Польши.

Как отмечается, наводнения привели к закрытию многих дорог в Опольском регионе, закрыта национальная дорога № 45 возле Крапковице.

Сегодня прекращают обучение в 350 заведениях четырех воеводств. Больше всего таких заведений в Нижней Силезии и Опольском воеводстве.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, есть информация о трех погибших.

В Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.