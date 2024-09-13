Южная Корея в 2024 году экспортировала в Кыргызстан автомобилей на $757 млн

Республика Корея за семь месяцев 2024 года экспортировала в Кыргызстан автомобилей на сумму $757 млн. Такие данные приводятся на сайте Таможенной службы Южной Кореи.

Кыргызстан оказался на седьмом месте импортеров южнокорейских авто за указанный период.

В Россию экспортировано автомобилей на сумму $350 млн. Пик за этот период пришелся на февраль ($75 млн).

Казахстан ввез в страну автомашин на $698 млн.

По сравнению с 2021 годом поставки южнокорейской продукции в эти страны Центральной Азии выросли в разы, а экспорт в Россию сократился.

За 2023 год в РФ было поставлено автомобилей на $651 млн, в Казахстан — на $1,1 млрд, в Кыргызстан — на $972 млн.

А в 2021 году Кыргызстан ввез из Южной Кореи иномарок всего на $235 млн.