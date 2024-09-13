Телеканал Belsat признан "нежелательным" в РФ

Генпрокуратура РФ признала "нежелательным" польский телеканал Belsat, работающий для российской и белорусской аудитории.

По версии Генпрокуратуры, канал транслировал "выгодные Западу шаблоны".

В заявлении ведомства говорится, что причина "нежелательности" в том, что канал занимался "дискредитацией внутренней и внешней политики российских властей, созданием негативного образа страны и критикой интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Беларуси".

Belsat — это польский спутниковый телеканал, вещающий на белорусском языке. Его основали в 2007 году МИД Польши и общественное польское телевидение.

В 2021 году власти Беларуси признали сайт канала "экстремистским".